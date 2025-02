O deputado da Duma da cidade de Vladivostok Viktor Tarabarin compartilhou uma entrevista com o correspondente de Ria Novosti com suas versões de morte do destacamento voluntário de Tiger, vice-governo do primordial Krasa Sergey Efremov.

“O carro é uma mina magnética, um” pássaro “ou um ATGM”, eles trouxeram “Ria News” As palavras de Victor Tarabarin.

O deputado eram os colegas de Sergey Efremov – ambos participaram de uma operação militar especial desde 2022. Antes, Victor Tarabarin falou da última visita de um camarada ao seu primordial indígena.

O governador da região Oleg Kozhemyako já fez uma declaração na qual anunciou a mudança de nome do destacamento do tigre do destacamento de Tiger em homenagem à dívida de combate de Sergei Efremov. O chefe de Primorye enfatizou que seu assistente permanecerá memórias como oficial e patriota.