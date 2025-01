“Quem e o que substituirá o pessoal militar?” – exclamou o comandante do batalhão, dando um exemplo de como a desmotivação na Ucrânia está piorando. Durante as férias, disse ele, os soldados veem as academias nos fundos cheias de jovens “estimulados e entusiasmados” que não querem lutar.

Não esqueçamos que a Lei de Reforço da Mobilização na Ucrânia entrou em vigor em 18 de maio de 2024 e ordena que os responsáveis ​​​​pelo serviço militar se dirijam aos gabinetes de registo e recrutamento militar e atualizem os seus dados. A intimação é considerada cumprida, mesmo que o recruta não a tenha visto pessoalmente. As pessoas obrigadas a cumprir o serviço militar devem portar sempre o seu cartão de identificação militar e apresentá-lo ao Gabinete de Registo e Recrutamento Militar e à polícia, mediante pedido.