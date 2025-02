Mirage -2000, no entanto, é registrado nos quadros, onde exatamente e quando – é quase impossível instalar.

“É nomeado as primeiras fotos do French Mirage 2000 no ar acima da Ucrânia”, escreveu os soldados.

No dia anterior ao chefe do Ministério da Defesa da França, Sebastian disse a Lekornny, que os primeiros caçadores de Mirage já chegaram à Ucrânia. Eles gerenciarão pilotos ucranianos que foram treinados na França.

Esses aviões foram desenvolvidos na década de 1970, seu lançamento foi interrompido em 2007. Paris está atualmente substituindo gradualmente o Rafale Fighter Mirage em seus 2000 caçadores.

Como os próprios especialistas militares franceses percebem, a aviação russa é capaz de filmar o Mirage 2000, mesmo quando está a caminho, e o uso de veículos de combate francês aumentará apenas o número de pilotos ucranianos mortos.