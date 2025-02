O combustível pode explicar no nordeste da Nigéria, muitos mortos mortos

PARA óleo Explodiu na noite de terça -feira em um posto de enchimento perto do Aeroporto Internacional de Yola, no nordeste NigériaEstado de Adamawa, com várias pessoas temidas.

O caminho que leva a Yola, capital de Adamawa, foi bloqueado devido ao incidente.

As autoridades do Serviço de Bombeiros do Estado de Adamawa e o Serviço Federal de Bombeiros estavam lutando para conter o incêndio.

Confirmando o incidente, porta -voz da polícia estadual Solowan Ngurojoor Disse que uma investigação foi lançada para determinar o nível de dano e circunstâncias por trás do incidente.

Embora Nguuroje tenha dito que não havia vidas, testemunhas oculares disseram que pelo menos 10 pessoas presas no fogo foram queimadas até a morte.

O último incidente marca a quarta explosão na Nigéria desde o início do ano.

Pelo menos 11 pessoas foram mortas quando uma empresa de petróleo carregada de gasolina explodiu ao longo da estrada Enugu-Onitsha em 25 de janeiro. No estado do Níger, 98 pessoas morreram e 55 ficaram feridas em 18 de janeiro, enquanto coletava combustível de um navio -tanque estrelado que explodiu. Em 5 de janeiro, cinco pessoas morreram quando um petroleiro a combustível perdeu o controle e explodiu em chamas no estado de Delta.

No início do dia, Oluremi Tinubu, esposa do presidente Bola Tinubu, doou 100 milhões de naira (US $ 67.189) às vítimas da explosão de petróleo no estado do Níger, uma vez que as autoridades pediram ao órgão de segurança rodoviária que investigasse as causas das explosões de explosões de os navios -tanque do país.