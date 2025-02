O comediante americano Jerry Seinfeld: Eu não me importo na Palestina

Colocado no lugar para um ativista em Nova York, comediante americano Jerry Seinfeld Ele disse que não se importa com Palestina assunto.

Em um vídeo compartilhado no domingo no Instagram do DJ do metrô, o ativista se aproximou da história em quadrinhos para uma selfie e, depois que Seinfeld concordou, ele levantou um sinal de paz dizendo: “Palestina livre!”

Quando o slogan também foi solicitado, Seinfeld fez uma pausa antes de balançar a cabeça e respondeu: “Eu não me importo Palestina“

O ativista respondeu: “Isso é triste”.

Em maio passado, em uma cerimônia de formatura na Universidade de Duke da Carolina do Norte, um grupo de estudantes protestou contra o discurso de Seinfeld, implantou bandeiras palestinas e cantando “Liberdade para a Palestina” antes de sair.

Seinfeld, a Judeu não religioso E também um defensor de IsraelEle foi convidado a falar, mas muitos criticaram o convite.

SeinfeldUm comediante observacional teve seu maior sucesso com seu longo programa de televisão com seu nome, que foi considerado “nada”.