O comediante Bharti Singh brinca em Mahakumbh 2025, Usuários da Internet reagirem, ‘Don’t Innhoad’

O comediante Bharti Singh fez uma piada sobre Mahakumbh 2025 enquanto conversava com os paparazzi. Quando perguntado se ele planejava participar do evento sagrado, ele respondeu: “Está desmaiado, morre ou sente falta?”

No vídeo postado por Instant Bollywood, Bharti explicou que queria visitar, mas ouvir notícias perturbadoras do evento mudaram de idéia. Ela mencionou especificamente que não levaria seu filho, Laksh (Gola), devido a preocupações de segurança.

O Mahakumbh Mela em Prayagraj é a maior reunião religiosa do mundo, aguardando mais de 45 milhões de peregrinos. As preocupações de Bharti vêm de uma debandada em janeiro antes de Shahi Snan em Mauni Amavasya. Embora os dados do governo mostrem que o número de mortes devido à debandada é de 30, vários outros relatórios afirmam que o número real é muito maior que isso.

No entanto, os comentários de Bharti dividiram opiniões on -line e alguns concordam com suas preocupações de segurança e outros que as criticam. Embora não haja comentários visíveis no momento, o Hindustan Times citou alguns em seu relatório.

“Ela está certa. Ele está muito ocupado e pode ser perigoso para as crianças. Sahi Bola Bharti Ji NE “, disse outro.

“Não Maligne El Kumbh”, escreveu um usuário. “Se você não tiver as informações corretas, não trapaceie … não impor sua presunção à mídia”, veio de outra.

“Todos aqueles que foram a Kumbh desmaiaram e morreram? Nem tudo é uma piada”, perguntou outro usuário.

Fogo em Mahakumbh 2025 Enquanto isso, os incidentes de incêndio recentes em Mahakumbh 2025, chefe do partido Samajwadi, Akhilesh Yadav, criticaram fortemente o BJP. “BJP NE Kumbh Mein Aag Lagadi (o BJP incendiou Kumbh)”, disse ele citando Yadav.

Durante uma breve interação na mídia, Yadav disse que o BJP foi responsável pelo surto de incêndio no evento. No entanto, o incêndio foi controlado, com 20-22 tendas queimadas. Não foram relatados feridos ou vítimas no incidente.

