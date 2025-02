O comediante Tanmay Bhat traz surpresa convidada para Amitabh Bachchan em Kaun Banega Corepati; Samay Raina reage

Amitabh Bachchan retorna como apresentador da temporada Kaun Banega Corepati com o comediante de Tanmay Bhat no último episódio. O criador de conteúdo digital trouxe um convidado surpresa para Amitabh Bachchan no KBC no último episódio. Descobrimos quem é o convidado especial.

Convidado surpresa de Tanmay Bhat Fazendo o anúncio sobre o convidado surpresa, Tanmay Bhat disse: “Senhor, há uma surpresa, convidada para você, Jaya Jee veio comigo … Jaya b- minha mãe, o nome dela também é Jaya. Ela veio comigo . ” Ele também mencionou que o nome de sua mãe é Jayashree Bhat.

Tanmay Bhat, com o comediante Samay Raina, que estava sentado no assento quente em frente ao Big-B. Samay Raina informou Amitabh Bachchan que ela veio ao show com seus pais, Sweeti Raina e Rajesh Raina.

O anfitrião Amitabh Bachchan ficou em pontos depois que os dois comediantes fizeram uma série de comentários engenhosos e acenderam a atmosfera com suas sátiras divertidas. O teaser de 10 minutos de 28 segundos no YouTube se tornou viral e obteve quase 5,5 lakh de visualizações, 30 mil curtidas e vários comentários.

A promoção recentemente lançada para o episódio começa com o Warm Big B, bem -vindo quando Samay e Tanmay se sentam. Amitabh Bachchan levanta a emoção com seu diálogo icônico, “Rishtey Mein Toh Hum Tumhare Baap Lagte Hain, Naam Hai Shahehenshah”.

O novo show da temporada 16 apresenta momentos cômicos com Tanmay Bhat e Samay Raina, que discutem o legado de Amitabh Bachchan com um humor alegre. Outros criadores digitais que fizeram parte do programa incluíram Kamiya Jani e Bhuvan Bam. Enquanto a KBC continua cativando o público com seus momentos memoráveis, o programa de televisão indiano celebra seu marco de 25 anos na última temporada.

Tudo para saber sobre Tanmay Bhat e Samay Raina Tanmay Bhat, conhecido como YouTuber, comediante, roteirista, ator, intérprete e produtor, apareceu como um dos membros do painel da primeira temporada de Comicstaan. Samay Raina, que é o entusiasta do YouTuber e do xadrez, tornou com outros comediantes e professores. Ele também compartilhou o prêmio vencedor da segunda temporada Comicstaan.

