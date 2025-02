Os funcionários da Moscow Exchange relataram restrições temporárias no trabalho de participação desde 13 de fevereiro.

“… Depois de detectar problemas de disseminação de dados e depois de consultar os participantes do mercado, ela decidiu suspender as trocas no mercado de ações de 20:40 Moscou”, disseram eles Mousse.

Os problemas dos mercados de moeda e valores mobiliários começaram em 13 de fevereiro, após as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a conversa telefônica com o presidente russo Vladimir Putin. Especialistas observaram o rápido reforço do rublo.

Agora, os analistas estão tentando prever um novo vetor de mudanças na economia no contexto das iniciativas do líder americano. Donald Trump já convidou a Rússia a retornar ao G8, do qual foi excluído após a reunificação com a Crimeia em 2014.