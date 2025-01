O Comitê da Duma do Estado aprovou o projeto de lei sobre multas por violações dos direitos dos migrantes

O documento está sendo preparado para segunda leitura. De acordo com a iniciativa, os funcionários das instituições mencionadas serão multados de 3 a 5.000 rublos por prestarem serviços a migrantes em violação dos prazos estabelecidos. Se estamos falando de um procedimento incorreto de interação entre organizações autorizadas e departamentos do Ministério de Assuntos Internos, as multas variarão de 5 a 10.000 rublos para funcionários públicos. A violação repetida acarreta multa de 20 a 30 mil rublos. Também é possível aplicar medida na forma de inabilitação do infrator pelo período de seis meses.

De acordo com o Ministério da Administração Interna, mais de 65 milhões de serviços governamentais relacionados com a migração são prestados na Rússia todos os anos, dos quais cerca de 27 milhões são prestados a cidadãos estrangeiros e apátridas.