O comitê da ONU alerta os filhos no Congo enfrentam violência sexual, assassinatos sob cerco

Crianças nele República Democrática do Congo Eles enfrentam uma “catástrofe sem precedentes”, execuções resumidas duráveis, violência sexualrecrutamento e seqüestro, o Comitê de Direitos para Crianças da ONU Ele avisou na quinta -feira.

Em um comunicado, o comitê expressou uma profunda preocupação com a crescente violência no norte e sul Kivu As províncias, onde grupos armados são cada vez mais endereçados a crianças deslocadas e as em situações de rua.

Relatórios recentes indicam um aumento no recrutamento de crianças, seqüestros, violência sexual e assassinatos à medida que o conflito se estende a essas novas áreas.

Observando que a verificação das informações é um “grande desafio”, o comitê disse que foi informado por uma “fonte confiável” de um caso de assassinato em massa: 45 das 120 crianças em situações das ruas tratadas em um centro de borracha em borracha, elas foram mortos. .

A fonte acrescentou que 30 meninas do mesmo dia foram encontradas em um bairro de fronteira depois de ter conseguido se esconder na cidade fronteiriça de Ruanda de Gisenyi. Agora eles vivem nas ruas.

“A fiação, a violência sexual se tornou a vida cotidiana de alguns meninos nessas áreas devastadas pela guerra”, disse o comunicado, acrescentou que um “número crescente de meninos, a grande maioria dos quais são meninas, estão sujeitos a violência sexual”.

De acordo com a projeção da UNICEF, 15,4 milhões de crianças no Congo precisam de ajuda humanitária urgente. Enquanto isso, mais de 6,7 milhões de pessoas, 40% delas, foram deslocadas nas províncias afetadas pelo conflito.

O comitê solicitou incêndio imediato e o fim dos estupros contra crianças, sublinhando a necessidade de investigar e manter autores.

Em janeiro, o grupo rebelde M23 capturou Borracha, capital da província de Kivu do Norte, perto da fronteira com Ruanda, que abriga mais de um milhão de pessoas.

Durante a semana passada, o grupo rebelde também assumiu o controle de Bukavu, a capital da província de Kivu do Sul, que fica a cerca de 200 quilômetros de borracha.