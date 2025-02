O Comitê de Inquérito abriu um caso de um acidente de ônibus na região de Tver

Lembre-se de que, na manhã de 13 de fevereiro, um ônibus de passageiros na região de Tver, que montou no voo de Moscou-ChastEpets, cancelado em uma vala. Dois passageiros ocorreram lesões. No total, havia 26 passageiros no ônibus.

Como Relatado Na Administração Regional do Comitê de Investigação, foi estabelecido um processo criminal contra o diretor sob o artigo “A prestação de serviços que não atendem aos requisitos de segurança”. Segundo os pesquisadores, o homem perdeu o gerenciamento de ônibus.

O pesquisador investigou a cena e o ônibus, pegou objetos e objetos relevantes para a pesquisa, entrevistou as testemunhas. A pesquisa continua.