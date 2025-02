O Comitê do Estado Dema apoiou o projeto para alterar a ordem da certificação final

O documento prevê a implementação do GIA de acordo com uma regulamentação simplificada em diferentes regiões da Rússia, isso afetará Moscou, São Petersburgo, North Ostia, Rostov e Tyumen.

Os desenvolvedores do projeto de lei propuseram uma nova metodologia para testar o conhecimento, pelo qual apenas os exames são aprovados em dois assuntos principais – o idioma russo e a matemática. A recusa em passar no teste em dois cursos extras é possível se o aluno pretender continuar sua educação em uma escola técnica ou universidade. Se a inovação for bem -sucedida, é proposto ser distribuído a toda a Rússia.

Agora, as crianças em idade escolar estão se preparando para alcançar o Exame Estadual Obrigatório (OGE) e o exame estadual unificado (uso) em dois tópicos obrigatórios e, como regra, dois tópicos extras, disse Vyacheslav Volodin, presidente do estado de Duma. Isso geralmente acontece com a desvantagem do conhecimento em todas as outras disciplinas, disse o Presidente. Mas há pessoas que estudam todo o currículo escolar consciente, acrescentou, e anunciaram a necessidade de apoiar isso não apenas, mas também para incentivar.

O projeto tem como objetivo eliminar o desequilíbrio na preparação de crianças em idade escolar para certificação definitiva.