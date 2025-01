Até 2 de fevereiro, a exposição “Leningrado. Bloqueio. Fatos”, que revelará a todos detalhes pouco conhecidos da vida da cidade heróica, das façanhas dos moradores e defensores da cidade de Neva.

A exposição foi preparada pelo parque histórico “Rússia – Minha História” em São Petersburgo, em colaboração com os arquivos da capital do norte. O material foi complementado por funcionários do museu e complexo de exposições de Stavropol.

Os visitantes verão mapas históricos militares, cinejornais e cartazes do período da defesa de Leningrado.

A visita é gratuita. Limite de idade – 12+.

Foi relatado anteriormente que o Museu-Reserva de Stavropol está criando guias sobre o assentamento tártaro.