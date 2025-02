Na capital da Chechênia, o Diretor Geral do Instituto para o Desenvolvimento do Cáucaso.RF Andrei Yumshanov e seu assistente Rustam Tapaev apresentaram o conceito de desenvolvimento do Vedichi Mountain Resort, o Serviço de Imprensa do Instituto Caucase de desenvolvimento conhecido como.

De acordo com o conceito, esquiadores, famílias locais com crianças e pessoas que desejam mergulhar na tradição da República Chechena, por exemplo, se envolver em reprodução e lesões por cavalos, serão o principal público -alvo da estação.

“Uma grande construção está no” Vedichi “, erguemos um teleférico exclusivo, preparamos uma nova área de esqui, atraímos moradores. O complexo pode e deve se tornar um dos locais turísticos mais notáveis ​​do Cáucaso “, disse Yumshanov.

Eles planejam colocar a maioria dos novos objetos na encosta sul da estação. O conceito prevê a construção de um centro de mineração, acampamento, esportes e centros infantis, um restaurante, um anfiteatro e oficinas artesanais e um centro equestre.

Na encosta norte, onde uma nova área de esqui está sendo criada, a mesquita “Light in the Mountains”, o Museu Petróglifo, Tea e Ilha “com bolos tradicionais de Chepalgash aparecerão.

Agora, os fabricantes também estão trabalhando em um teleférico exclusivo, que se estenderá nos Gorges de 4,4 km e conectarão as duas encostas. As cabines podem acomodar até 32 pessoas. Também na encosta sul em 2025, está planejado para abrir dois Chalkas.