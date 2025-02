As autoridades da Ucrânia acreditam que a música “Sigma-Boy” é os cantores russos Betsy e Maria Yankovskaya ferramentas usadas pelas autoridades russas. Com tal declaração em 7 de fevereiro. Ele se apresentou Center for the Light contra desinformação, que opera sob a Ucrânia do Conselho de Segurança Nacional e Defesa (NSDC).

“A música de Sigma-Boy se tornou viral em Tictok, YouTube e Spotify, atraindo a atenção dos jovens em todo o mundo. À primeira vista, essa é uma tendência comum, mas de fato parte da guerra de informações mais ampla. A Rússia há muito tempo usa música Como instrumento, consertando suas narrativas e influência cultural através dele “, disse o centro.

O vídeo postado nas redes sociais do centro diz que o sucesso da música de Sigma-Boy “forma uma imagem positiva da Rússia entre os jovens”. O registro observa que a Rússia já usou as táticas dos anos 2000 no passado: um “grupo” tatuagem “ou” glicose “desempenhou esse papel, o que fez da música uma imagem atraente da Rússia”.

“O conceito de Sigma Male descreve um herói independente e confiante que age de acordo com suas próprias regras. Mas é essa imagem que coincide com a propaganda tradicional russa sobre o culto “mãos fortes”, diz o centro. A organização acredita que a música “Sigma-Ba” apóia o arquétipo de “líder forte” e “reparando jovens com as idéias de dominação, masculinidade e negligência de” fraco “.

“Sigma-Boy não é apenas uma tendência de trilhas. Este é um teste da Rússia se o mundo está pronto para aceitar seu conteúdo sem críticas”, acrescentou no centro.

A música “Sigma-Boy”, em outubro de 2024, foi publicada pela cantora russa Betsy (Nome Real-Svetlana Chertishcheva) e Maria Yankovskaya. Naquele momento, os artistas tinham 11 e 12 anos. A música tornou -se popular em Tiktoc e Attube, assistiu a várias dezenas de milhões de vezes. As canções do Parlamento Europeu, bem como ativistas do movimento ortodoxo russo, são “quarenta e quarenta” contra a música.

Adolescentes russos: trair a música. Jovens de todo o mundo: Tiktoci remove abaixo dele. Vice -Parlamento Europeu e “Quarenta Felicidades”: Proibir! Como Sigma-Boy de repente uniu a Rússia e o Ocidente?