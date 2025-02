O Ministério da Defesa da Federação Russa preparou mudanças na “regulamentação do médico militar”, o que muda significativamente o procedimento para um exame médico de militares e aliados, relatado Direitos Humanos dos Reabos Conscientes em 3 de fevereiro.

“O congelamento do serviço militar e desistir do Exército pela Saúde se tornará mais difícil”, comentou o Ministério da Defesa sobre a organização da proposta. A proposta acredita que, se as mudanças forem aceitas, “piorará significativamente a situação do pessoal militar e dos recrutas em exames médicos”.

Ministério da Defesa Publicado O rascunho relevante do decreto do governo sobre o portal de informações legais em 17 de dezembro de 2024, segundo o governo, o debate público no documento terminou em 4 de janeiro. Ao mesmo tempo, a mídia russa não se candidatou ao projeto. A partir da descrição do documento, segue -se que o vice -ministro da Defesa da Federação Russa, Anna Tsivilev, em 2 de outubro de 2024, “decidiu se recusar a publicar uma notificação” (da qual a notificação de que estamos falando, pouco clara).

Como mostra o movimento das rejeições conscientes, o ministério prepara grandes emendas ao “layout da doença” – uma lista especial de doenças que não são levadas ao exército. De acordo com o “layout da doença”, o projeto de comissão atribui a categoria de adequação ao serviço.

Existem cinco categorias de aptidão para o serviço militar: A – Adequado para o serviço militar;

B – Adequado para o serviço militar com limitações menores (ou seja, nem todos os tipos de tronco);

U – Limitado adequado ao serviço militar (não sujeito a recrutamento durante o tempo de paz);

G – Temporariamente não é adequado para o serviço militar (o atraso é apresentado até 12 meses);

D – Não é adequado para o serviço militar.

A explicação do projeto diz que o documento “foi desenvolvido para melhorar o exame médico da equipe militar, levando em consideração a experiência de conduzir um exército especial”, bem como as demandas pela saúde de militares, recrutas, artistas , mobilizado, reservistas e aqueles que vão à Organização Educacional Militar.

O movimento de rejeições conscientes determinou várias mudanças importantes propostas pelo Ministério da Defesa.

Durante o período de mobilização, artes marciais e guerra, a conclusão de um exame médico militar será válido no ano a partir do momento em que esses períodos foram concluídos. Agora, essas conclusões são válidas um ano a partir da data de aprovação ou a uma nova conclusão.

Nos casos em que a doença foi criada antes ou depois de servir na formação de voluntários, o conceito de “doença geral” é introduzido. Os critérios de avaliação são inseridos para avaliar a doença e a lesão recebida durante o serviço nesta formação.

A comissão médica militar sênior recebe o direito de cancelar as decisões de comissões mais baixas se tivessem cometido violação durante um exame médico e enviou os cidadãos para outro exame, incluindo ausência.

Há uma oportunidade de passar pelo exame dos ausentes daqueles que passaram em um exame médico militar independente.

As comissões médicas podem realizar um exame ausente dos cidadãos excluídos de formações voluntárias e não concorda com as categorias estabelecidas de aptidão – não importa quando e por que elas são excluídas.

A categoria de adequação muda de “B” para “B-4”-para recrutas para serviço militar para sífilis primária, secundária e escondida.

A categoria de conveniência mudará com “B” em “B-3”-para recrutas com a primeira hipertensão da fase.

Os cidadãos que descobriram o hipotireoidismo subclínico após o recrutamento receberão uma categoria “G” por um período de seis meses. Se eles traduzirem esta doença após seis meses, receberão uma categoria “B”.

Artistas e mobilizados com psicoses endógenas de curto prazo, bem expressas, bem como “neuróticos pronunciados” associados a estresse e distúrbios de somatofia e transtornos do humor, receberão uma categoria “B” em vez de “D” e permanecerá na Federação Ruta das Forças Armadas .

As definições de formas “comuns” e “limitadas” de dermatose foram explicadas. Para psoríase ou eczema, “difundido” se tornará uma área de danos a mais de 10% do corpo. Na urticária crônica, é necessário confirmar a ineficiência do tratamento dentro de quatro semanas.

Em dezembro de 2023, o Ministério da Defesa da Federação Russa preparou um projeto no qual ele sugeriu uma mudança no procedimento para conduzir um exame médico de cidadãos que “não têm um impacto significativo” na capacidade de cumprir os “deveres de militares militares serviço”. Ao mesmo tempo, o ministério não determinou quais mudanças planejavam executar. Como observa o movimento das rejeições conscientes, durante a audiência pública, o projeto recebeu mais de 800 críticas negativas. Esperava -se que o Ministério da Defesa publicasse o texto da mudança, mas isso não aconteceu, o documento não foi aprovado. Os ativistas dos direitos humanos acreditam que um novo projeto, apresentado em dezembro de 2024, tem uma orientação semelhante.

