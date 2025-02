Os moradores da região de Voronezh alertaram que os próximos dias devem ser um fenômeno meteorológico perigoso: um tempo anormal. A temperatura média diária do ar é menor que o padrão climático de 7 a 9 graus. O tempo determinará a hora do artesanal noturno, o dia do oco do ciclone. Isso foi anunciado pelo Centro Hidromteteorológico de Voronezh.

Hoje quinta -feira, 20 de fevereirono território da região da nuvem com clareiras. À tarde em locais de neve leve. Sudoeste de 5-10 m / s de vento. A temperatura durante o dia é de 4 a 9 ° de geada.

Em Voronezh, nublado com clareiras. Na luz da tarde leve. Sudoeste de 5-10 m / s de vento. A temperatura durante o dia é de 5 a 7 ° de geada.

Sexta -feira, 21 de fevereiroNa região de Voronezh, nublado com clareiras. À noite, em alguns lugares, neve leve, durante o dia sem precipitação significativa. Vento norte 5-10 m / s. A temperatura à noite é de 12 a 17 °, em locais de até 22 ° de geada, durante o dia 4-9 °.

Em Voronezh, um pouco de neve à noite. Durante o dia sem precipitação significativa. Vento norte 6-11 m / s. A temperatura à noite 12-14 °, durante o dia de 6 a 8 °.

Sábado, 22 de fevereirono território da região, a variável de nuvem. Sem precipitação significativa. Vento norte 6-11 m / s. A temperatura à noite é de 14 a 19 °, em locais até 24 ° de geada, durante o dia 5-10 °.

Em voronezh sem precipitação significativa. A temperatura à noite é de 14 a 16 °, durante o dia de 6 a 8 °.

O dia mais quente de 20 de fevereiro Foi observado em 2002 e depois registrado 5,8 ° acima de zero. A temperatura mínima do ar em 20 de fevereiro foi em 1954: o termômetro mostrou um gel de 33,5 °.