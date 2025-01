O Congresso dos Estados Unidos certifica a vitória eleitoral de Donald Trump em 2024 | Notícias do mundo

O Congresso dos EUA reuniu-se na segunda-feira para contar os votos do colégio eleitoral e certificar a vitória do presidente eleito, Donald Trump, sobre a vice-presidente Kamala Harris nas eleições presidenciais realizadas em novembro, informou o The Hill.

A vitória eleitoral de Trump foi certificada antes da sua tomada de posse, sem objeções de qualquer legislador, quando a recontagem estadual foi anunciada na Câmara dos Representantes. Donald Trump obteve 312 votos eleitorais, enquanto Harris obteve 226 votos, um total que foi confirmado durante a certificação de segunda-feira, marcando a etapa final do processo eleitoral antes de Trump regressar à Casa Branca em 20 de janeiro.

Os legisladores republicanos aplaudiram de pé na Câmara quando Harris anunciou que a vitória de Trump foi certificada, informou The Hill. Uma comemoração bipartidária irrompeu na Câmara dos Representantes depois que Harris anunciou que a sessão conjunta do Congresso havia sido dissolvida. O evento durou cerca de 30 minutos antes de Kamala Harris libertá-lo.

Kamala Harris presidiu o processo e o processo correu bem. Vários legisladores ajudaram na recontagem, incluindo a senadora Amy Klobuchar, a senadora Deb Fischer e os deputados Bryan Steil e Joe Morelle. O vice-presidente eleito JD Vance também esteve presente na Câmara durante a recontagem.

Acontece quatro anos depois de manifestantes terem invadido o Capitólio para tentar impedir a certificação da vitória do presidente dos EUA, Joe Biden, sobre Trump, que alegou que as eleições de 2020 foram fraudulentas. Trump estava em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, quando a certificação ocorreu sem muito alarde na segunda-feira.

Horas antes de os legisladores chegarem para certificar os resultados eleitorais, Donald Trump classificou-o como um “grande momento na história”. Antes da certificação, foi lançado um vídeo no qual Harris chamava a “transferência pacífica de poder” de base da democracia americana e chamava seu dever de “obrigação sagrada”, relatou The Hill.

Ele disse: “Como vimos, nossa democracia pode ser frágil”. Harris disse: “E cabe a cada um de nós defender nossos princípios mais queridos”.

Uma tempestade de neve atingiu Washington durante a noite, preocupando os legisladores que tentavam retornar ao Capitólio para a certificação, informou The Hill. A certificação teve que ser realizada, pois a alteração da data devido às condições climáticas exigiria uma nova lei.

Além disso, o Capitólio estava em alerta máximo após os eventos que ocorreram há quatro anos, com cercas colocadas ao redor do complexo do Capitólio e mais agentes da lei destacados para os edifícios de escritórios do Senado e da Câmara e para o próprio Capitólio.