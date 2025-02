O Congresso enfrenta uma agitação interna após a varredura do BJP nas pesquisas urbanas de Chhattisgarh

No meio das celebrações da vitória retumbante do Partido Bharatiya Janata nas eleições do corpo urbano de Chhattisgarh, o Congresso foi jogado na introspecção e na discórdia interna.

Ele O BJP garantiu aos 10 assentos do prefeitoExpandindo sua liderança sobre o Congresso e causando uma onda de culpa dentro do partido. O que começou como uma análise após as eleições rapidamente se tornou uma exposição pública de frustração, com líderes e trabalhadores que levam a redes sociais a expressar seu descontentamento.

O ex -Raipur MLA Kuldeep Juneja não interrompeu sua decepção, afirmando: “Se a liderança da unidade estadual permanecer a mesma, vou parar de ir para a sede do partido. O AICC deve fazer as mudanças necessárias e, pessoalmente, levarei Este problema para Delhi ” Seus comentários não passaram despercebidos, já que a unidade estadual emitiu rapidamente um aviso para a dissidência.

A raiva entre os trabalhadores do partido só se intensificou, e muitas decisões de liderança de questionam, particularmente em relação à distribuição de ingressos. Os pedidos de mudança no topo foram fortes, e alguns membros do Congresso até elogiaram o Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) por sua força organizacional, atribuindo o sucesso contínuo do BJP às suas bases.

Um trabalhador do partido, Rahul Kar, reconheceu abertamente isso nas redes sociais, escrevendo: “O RSS é a maior força do BJP. Você pode criticá -lo, mas também deve ter a coragem de admitir que é a razão mais importante para as vitórias do BJP Entre BJP.

Outro ativista do Congresso, Kalpana Sagar, disse o favoritismo interno, escrevendo em posições consecutivas: “A esposa do líder do prefeito, a esposa do líder da sala, as eleições corporais de Raipur foram travadas com a ambição de garantir posições para si mesmas, e o resultado é na frente de todos.

Além disso, ele acrescentou: “Uma parte que não capacita seus trabalhadores não demorará muito para desaparecer. Quem assumirá a responsabilidade da derrota histórica do Congresso na Corporação Municipal de Raipur?”

O ativista do Congresso de Amytabh Raja Ghosh foi um passo adiante, exigindo a renúncia do presidente da cidade de Raipur. “Assumindo a responsabilidade dessa derrota como uma questão de moralidade, o presidente da cidade deve renunciar com um efeito imediato”, publicou.

Enquanto o Congresso lidou com o descontentamento interno, o BJP correu para aproveitar o momento. O ministro de Chhattisgarh, Arun São, zombou das lutas internas, dizendo: “Agora as pessoas estão desfrutando da luta interna dos líderes do Congresso. Seu choque deixa claro que o próprio Congresso é responsável por sua derrota”.

Destacando o crescente domínio do BJP, São apontou sua crescente participação nos votos. “Garantimos 46% nas eleições de montagem de 2023, que aumentaram para 52% nas eleições de 2024 Lok Sabha, e agora, após as eleições do corpo urbano, são 56%”, disse ele, e acrescentou que o “motor triplo do A administração do partido “garantiria que Chhattisgarh esteja no caminho do desenvolvimento.

Postado por: Nakul Ahuja Postado em: 19 de fevereiro de 2025

