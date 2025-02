O Congresso passa por uma grande reorganização organizacional com a impressão da impressão de Rahul Gandhi após os contratempos nas pesquisas da Assembléia

Depois de morder a poeira nas pesquisas da Assembléia em Haryana, Maharashtra e Delhi, o Congresso sofreu uma importante reorganização organizacional, com o traço do parlamentar do Partido Rahul Gandhi e sua apresentação central da justiça social. O partido nomeou novos cargos de 13 estados e quatro territórios da União (UTS), dois presidentes estaduais e dois novos secretários gerais no recente rejigação, o que indica claramente que as pessoas selecionadas pelo Alto Comando têm destaque.

Além disso, uma grande ênfase tem sido fornecer às pessoas que têm experiência na construção de estruturas organizacionais do zero.

Representação de SCs, STs, OBC, minorias

O Conselho Central de Rahul Gandhi, garantindo a representação proporcional ao SCS/STS/OBC/MiNorias, é visto na rejeição da estrutura organizacional do Congresso. Dos dois secretários gerais recentemente nomeados, Syed Naseer Hussein é um rosto muçulmano de Karnataka, enquanto o outro é um excelente líder da OBC e ex -ministro principal de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel.

Da mesma forma, em nove novos estados, três são do OBC: Harish Chaudhary, Ajay Kumar Lallu e BK Hariprasad. Um pertence à categoria programada: K Raju, enquanto outro é do fundo tribal: Saptageri Ulaka.

Os dois compromissos recentes de dois presidentes da unidade estadual também amplificam sentimentos semelhantes: o presidente do Congresso de Maharashtra, Harshwardhan Sapkal, um chefe do Congresso da OBC e o Congresso de Odisha, Bhakt Charan Das, uma face dalit.

Segundo especialistas do partido, com os novos compromissos, o mecanismo de tomada de decisão do partido agora tem mais de 70 % de representação das seções marginalizadas. Isso é sincronizado com a declaração de Udaipur, que defende a reserva das posições da parte para essas seções.

Muitos líderes acreditam que essa composição social na organização será liberada para os ataques do Congresso ao Centro liderado pelo BJP.

Impressão visível de Rahul Gandhi em Rejig

Três nomeados recentemente, Meenakshi Natrajan, K Raju e Krishna Alavou, trabalharam em estreita colaboração com o escritório de Rahul Gandhi. Da mesma forma, diz -se que Bhupesh Baghel e Ajay Kumar Lallu estão próximos do deputado do Congresso Priyanka Gandhi Vadra.

Ambos trabalharam em estreita colaboração com Priyanka Gandhi Vadra em Uttar Pradesh, enquanto Ajay Lallu serviu como chefe do Congresso do Estado, enquanto Baghel foi nomeado observador para as pesquisas da Assembléia de 2022. Assuntos do Congresso.

Curiosamente, dois líderes retornaram à organização: BK Hariprasad e Rajni Patil. Segundo as fontes, ambos estão nos bons livros do Partido Parlamentar do Congresso (CPP), Sonia Gandhi.

Curiosamente, antes de ser elevado como secretário, Syed Naseer Hussein ingressou no escritório do Presidente do Congresso, Mallikarjun Kharge. Para concluir, pode -se dizer que os principais bronze trouxeram as pessoas que desfrutam de sua confiança e são considerados líderes que significam negócios.

Rejig teve como objetivo fazer o Congresso se levantar de cinzas

Há uma sensação entre os principais líderes do Congresso de que, após o Bharat Jodo Yatras e para enfrentar o centro de muitas questões, incluindo a fila da fronteira e a justiça social da China, a aceitação de Rahul Gandhi aumentou nos últimos anos.

No entanto, o partido não pode digitar as oportunidades criadas devido a lutas internas e uma fraca ausência ou a ausência da estrutura do partido em muitos estados. Isso custou ao Congresso de Caro em eleições como Haryana, onde ele perdeu para o BJP por uma margem de apenas 0,5 % de participação em votos ou cerca de 20.000 votos.

Portanto, o Congresso tem uma posição firme de que há uma grande necessidade de fortalecer sua organização em todo o país.

O partido enviou Baghel a Punjab para capitalizar a possível dissidência entre o MLA da AAP em Punjab, enquanto o novo chefe da unidade do Maharashtra Harshtra Hashwardhan Sapkal e Odisha Party responsável Ajay Kumar Lallu são considerados ‘Sanghatan ke log’ ou líderes que têm a capacidade de elevar a organização do Partido Ashes.

Postado por: Chakraborty de Prateek Postado em: 18 de fevereiro de 2025

Sintonizar