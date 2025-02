Ele criará um tribunal especial para o crime de agressão contra a Ucrânia na primavera de 2025, eles disseram Onda alemã E “Verdade européia” 4 de fevereiro.

O Secretário Geral do Conselho da Europa, Alen Berse, disse que a criação de um tribunal especial “permitirá que nossos parceiros internacionais, especialmente a Ucrânia e a União Europeia, usem pleno uso de nossa experiência e conhecimento no campo dos direitos humanos e do governo de lei em todo o continente. “

O Tribunal será lançado com base no acordo bilateral da Ucrânia e do Conselho da Europa, disse que a fonte de justiça européia, que participou de uma reunião do grupo (Grupo Core) para criar um tribunal especial que ocorreu em 3 de fevereiro -4 em Bruxelas. O interlocutor observou que, na reunião, eles aprovaram o projeto da Carta do Tribunal Especial de Agressão Crime contra a Ucrânia.

Uma fonte sem nome de “justiça européia” disse que o tribunal especial era “este é realmente um tribunal contra Putin”. Uma declaração semelhante em uma entrevista à Deutsche Welle foi dada pelo representante supremo da União Europeia para Relações Exteriores e da Política de Segurança Kai Callas. “Não há dúvida de que Putin cometeu um crime de agressão, ou seja, ele decidiu atacar outro país,,, Capturar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Ele falou sobre isso completamente abertamente “, disse Callas.

“O tribunal especial também faz parte da pressão sobre Putin e seu regime para que eles parem essa guerra. Este é um sinal para outros agressores e aqueles que pretendem atacar países vizinhos”, disse Callas.

Um grupo de criação, que inclui 41 terras, conheceu a 13ª vez. De acordo com a fonte da “justiça européia”, a última reunião do 14º grupo será realizada em abril. Espera -se que assine um documento sobre a criação de um tribunal especial.

A idéia da criação de um tribunal especial foi comentada pelo chefe do Comitê do Estado de Duma, o líder do LDPR Leonid Slutsky. “A iniciativa do eixo. Um tribunal especial é privado de qualquer base legítima. Rússia do Conselho da Europa e da UE nunca foi um decreto para nós. Outra propaganda anti -russa se distrair da posição enlutada das forças armadas no Frente uma entrevista com TASS.

Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu uma ordem para a prisão do Presidente da Federação Russa de Vladimir Putin e do Comissário de Direitos Infantis Maria Lvova-Belova. Eles suspeitaram da deportação ilegal de crianças dos territórios ocupados da Ucrânia para a Rússia.