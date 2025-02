Este ano, o estado gastará mais de 500 milhões de rublos no desenvolvimento de cerca de cem organizações que lidam com artesanato artístico – quase 20 % a mais que em 2024, disse Svyenko durante uma reunião, que ocorreu dentro das paredes do fabricante de Moscou para a produção de um brinquedos de algodão. Ela considera a aprovação da lei ‘sobre o desenvolvimento da indústria (criativa) (criativa) na Federação Russa’. O documento entrou em vigor em 5 de fevereiro. Também as leis “especializadas” atuam na 51ª região.

“Como o ano da família mostrou, existem muitas dinastias na indústria do NHP que continuam o trabalho de sua família. É por isso que é extremamente importante apoiar instituições educacionais especializadas e depois ajudar jovens especialistas no trabalho”, disse Svyenko , “Svyenko disse.

Ela também chamou a atenção para o fato de que apenas cinco rotas turísticas passam onde os artesanato existem.

“De acordo com os resultados de nossas reuniões de campo, trabalhamos em uma oferta para melhorar as viagens populares do site. RF, com a qual podemos formar independentemente uma rota, adotando um lugar da existência tradicional de arte folclórica”, disse o vício -Speaker do Conselho de Comissões das Populares. Ela acrescentou que a iniciativa foi apoiada pelo vice -primeiro -ministro Dmitry Chernyshenko.

Outra direção é o desenvolvimento de centros relevantes, enquanto há apenas 19 deles na Rússia.

Além disso, o senador lembrou que o presidente Vladimir Putin anunciou o ano no 2025º ano do zagueiro da pátria. “Acho que multiplicamos a Rússia do ponto de vista do épico heróico pode ser incorporado em habilidades de algodão”, disse Inna Svyenko.