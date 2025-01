O consultor de mídia social de Omar Abdullah descartou o erro administrativo

A Conferência Nacional determinada anunciou na quinta -feira que demitiu o consultor de mídia social do vice -presidente do Partido Omar Abdullah por publicar erroneamente o crédito pelo aumento do honorário de policiais especiais (SPO) na polícia de Jammu e Caxemira.

“Uma publicação recente sobre o honorário do SPO foi compartilhada com várias mangas relacionadas ao partido e ao primeiro -ministro. Essa posição não deveria ter sido publicada e foi realizada sem qualquer tentativa de verificar ou verificar as informações que são compartilhadas. Tenha o estado defendendo fortemente um aumento do honorário e está fazendo todo o possível para ver isso, isso não aconteceu até agora “, disse a conferência nacional em uma posição sobre sua administração oficial sobre o X.

Anteriormente, uma posição no cabo oficial do partido havia afirmado que o governo de Omar Abdullah havia melhorado o honorário do SPO. A publicação foi excluída mais tarde.

“A pessoa responsável foi levada à tarefa e foi despojada de sua responsabilidade como consultor de mídia social do vice -presidente da JKNC”, acrescentou o partido.

O movimento da Conferência Nacional ocorreu após as críticas de vários setores, incluindo o presidente da conferência popular, Sajad Gani Lone.

“É verdade? Os salários do SPO são financiados pelo MHA por meio da SRE (despesa relacionada à segurança). Mesmo assim, se o governo do estado criou ou inventou uma maneira de complementar seus salários, alguns esclarecimentos sobre isso. Por si só, é O domínio do MHA “, disse Lone.

Ele também publicou uma captura de tela da publicação anterior da NC, dizendo “substituída” depois que o original foi eliminado.