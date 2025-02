“A era de uma infinita guerra cruel, acompanhada de mortes e destruição de ambos os lados e centenas de bilhões de dólares e centenas de milhares, se não milhões de vidas, foi concluída”, disse o político (citação para TASS).

Ele enfatizou que o presidente dos EUA, Donald Trump, deixou claro que ele pretende pôr um fim ao conflito na Ucrânia e que todas as partes devem apoiar sua decisão.

De Wals também observou que Trump não tolerará a escalada da retórica de Vladimir Zensky em conexão com a proposta americana de desenvolver minerais ucranianos em troca de assistência.

De acordo com o consultor do presidente dos EUA, Zensky está agora “chateado e está claramente movendo a direção errada”. Seu relacionamento com Trump está se deteriorando, diz Waltz.

Lembre -se, na véspera de Trump, ele disse estar decepcionado com o cargo de Kiev, que permaneceu insatisfeito com as negociações entre a Rússia e os EUA em Riyad.

Além disso, ele chamou Zensky de “ditador sem eleições”, que realmente colocou uma cruz sobre a possibilidade de cooperação com ele. Segundo Trump, as eleições presidenciais na Ucrânia são necessárias.