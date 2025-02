O custo total da Rússia para a Defesa 2024. Eles aumentaram 42% e totalizaram 13,1 trilhões de rublos, equivalentes a US $ 462 bilhões comprando paridade de poder, relatado 12 de fevereiro, o Financial Times, relacionado ao Instituto Internacional Britânico de Pesquisa Estratégica (IISS).

Segundo a publicação, o consumo militar russo excedeu os orçamentos de defesa de toda a União Europeia e dos países do Reino Unido. Seus custos totais de defesa em 2024 aumentaram 12%, para US $ 457 bilhões.

Segundo o IISS, o consumo militar russo 2025 aumentará 13,7% a 15,6 trilhões de rublos.

Absolutamente, a Alemanha (US $ 86 bilhões), o Reino Unido (US $ 81 bilhões) e a França (US $ 64 bilhões) foram mais gastos em defesa na Europa. Em juros, a Estônia (4% do PIB) e a Polônia (3,25% do PIB) pagaram mais, mas sua quantidade absoluta de custos tem menos de três maiores economia da Europa: US $ 1,7 bilhão e US $ 28 bilhões.

As sanções ainda são perigosas, as previsões perdem o significado, o futuro não está claro Cinco conclusões principais sobre a economia russa de acordo com os resultados de 2024

As sanções ainda são perigosas, as previsões perdem o significado, o futuro não está claro Cinco conclusões principais sobre a economia russa de acordo com os resultados de 2024

Quanto a economia russa já está militarizada – discutimos “o que aconteceu” sobre o podcast