O conteúdo “objetável” em Sambhaji Maharaj aparece na Wikipedia, Devendra Fadnavis Ordens Action

Uma controvérsia explodiu em Maharashtra sobre o conteúdo “objetável” sobre Chhatrapati Sambhaji Maharaj na popular Enciclopédia da Linha da Wikipedia. Em resposta, o primeiro -ministro Devendra Fadnavis ordenou que a polícia estadual se aproximasse da Wikipedia e solicitou a eliminação do conteúdo.

Depois disso, a polícia cibernética de Maharashtra emitiu um aviso à Wikipedia, alertando sobre ações legais se o conteúdo não fosse retirado.

Falando a jornalistas, Fadnavis disse que o governo não toleraria nenhuma distorção de eventos históricos, enfatizando que informações errôneas em plataformas de código aberto como a Wikipedia eram inaceitáveis.

“Pedi ao inspetor -geral da célula cibernética de Maharashtra que se comunicasse com as autoridades da Wikipedia e peça que eliminem a questão objetável contra Chhatrapati Sambhaji Maharaj. Os funcionários tomarão as medidas necessárias para tomar”, disse Fadnavis.

A discussão surgiu dias após o lançamento de Chhaava, um filme de Bollywood estrelado por Vicky Kaushal, Baseado na vida de Chhatrapati Sambhaji Maharaj, filho da lendária Marathha rular Chhatrapati Shivaji Maharaj.

“A liberdade de expressão não é ilimitada. Ele não pode invadir a liberdade dos outros ”, disse o primeiro -ministro.

A Wikipedia, uma enciclopédia on -line editável publicamente, opera independentemente da Índia, com voluntários que contribuem, editam e mantêm seus artigos. “Podemos pedir a eles que implementem regulamentos para evitar tais distorções de fatos”, acrescentou Fadnavis.

Em uma carta à Wikipedia, o departamento cibernético de Maharashtra declarou que o conteúdo em questão era “incitar o ódio da comunidade, já que Chhatrapati Sambhaji Maharaj é muito venerado na Índia”.

“Essa informação errônea está causando distúrbios entre seus seguidores e pode levar a uma situação de lei e ordem. Dada a seriedade da situação e seu impacto potencial se não for abordada em tempo hábil, é indicado, de acordo com os poderes adquiridos neste escritório pelas leis e regulamentos relevantes, para eliminar o conteúdo objetável e evitar seu reposicionamento no futuro ”, A carta adicionada.

A aparência de “conteúdo objetável” desencadeou um debate on -line acalorado, com pessoas que discutiram fatos históricos sobre a vida de Sambhaji Maharaj e desenham conexões com o filme Chhaava.