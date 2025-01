O controlador estatal de Israel acusa o exército de dificultar a investigação do ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro

Controlador do Estado Israelense Os olhos de Englman acusou os militares de se envolverem em ações “perigosas” que estão minando pesquisar no ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel por Hamaspotencialmente “dificultando a descoberta da verdade”.

Englman fez a acusação em uma carta com palavras fortes ao chefe do Estado-Maior israelense, Herzi Halevi, na segunda-feira, informou o jornal israelense Yedioth Ahronoth.

Na carta, Englman abordou o comportamento do gabinete do chefe do Estado-Maior ao supervisionar uma investigação sobre 12 questões-chave acordadas entre a Controladoria do Estado e os militares.

Em 21 de Novembro de 2024, os militares israelitas informaram o Supremo Tribunal que estavam dispostos a permitir que o Controlador do Estado investigasse os 12 assuntos relacionados com o ataque de 7 de Outubro.

Englman disse em sua carta a Halevi que um representante do Estado-Maior do Exército foi enviado para participar de todas as reuniões da equipe de investigação com oficiais do Exército.

“Quanto mais elevada for a patente do militar ou mais sensível for a questão, maior será a patente do representante do Estado-Maior presente nestas reuniões”, acrescentou.

Englman também disse que o representante decidiu gravar essas reuniões sem primeiro consultar os investigadores e muitas vezes sem informá-los.

“O pior é que essa prática começou sem a notificação dos participantes das reuniões pela Controladoria do Estado, e se o nosso representante não tivesse notado o aparelho de gravação ao final de (uma das) reuniões, talvez nunca tivéssemos sabido disso. “, escreveu Englman.

Ele sublinhou que apesar das objecções dos representantes do seu gabinete às gravações, a prática continuou e as gravações não lhes foram fornecidas.

Englman observou ainda que um dos responsáveis ​​israelitas convocados para uma entrevista com representantes dos ministérios afirmou ter assinado um acordo de confidencialidade que o impedia de fornecer informações às equipas de investigação.

O Controlador do Estado alertou que tal comportamento enviava uma “mensagem de dissuasão e intimidação” aos oficiais de baixa patente e ao pessoal de campo, o que poderia levar a uma total falta de cooperação com o Gabinete do Controlador do Estado e obstruir a verdade.

“Considero essas ações perigosas, pois podem prejudicar o bom andamento da investigação, na qual os funcionários são obrigados por lei a fornecer informações completas sem medo de consequências e a apresentar os documentos solicitados à Controladoria do Estado imediatamente e sem demora. “, disse. agregar.

Apesar de ter contactado o escritório de Halevi há 10 dias, Englman disse que a questão continua por resolver.

Advertiu que se estes obstáculos não forem removidos até quarta-feira, usará os seus poderes de investigação, incluindo a convocação de testemunhas ao seu gabinete para fornecer documentos e depoimentos.

Entre as questões que o Controlador de Estado e os militares concordaram em investigar estavam as ações dos militares israelenses durante o massacre no festival de música Nova no assentamento de Re’im, perto de Gaza, a emissão de licenças para o evento, a falta de um conceito de segurança nacional , a evacuação dos feridos para hospitais e as atividades do Comando da Frente Interna na evacuação de civis, segundo o relatório.

O Gabinete do Controlador do Estado é a instituição central de Israel para supervisionar as operações das agências estatais para garantir a responsabilização e a transparência com os fundos públicos. O Controlador do Estado é eleito pelo Knesset (parlamento) para um mandato de sete anos, e Englman ocupa o cargo desde junho de 2019.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou mais de 45.850 pessoas, a maioria mulheres e crianças, desde o ataque transfronteiriço do grupo palestiniano Hamas em 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU apelar à um cessar-fogo imediato.

Em Novembro do ano passado, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandados de detenção contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra mortal no enclave.