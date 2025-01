O cor de corte fatiado é o corte de cabelo chique e baixo que poderia me convencer a ir aquém para a primavera

Em relação às tendências capilares de 2025, parece que o penteado bob está lá para ficar. Vimos tantas variações na tendência dos cabelos do bob ao longo dos anos, do bob francês ao bob reverso e até ao Bob Bubble. No entanto, notei um penteado bob nas redes sociais, e isso definitivamente atraiu minha atenção. Diga olá ao Bob fatiado.

O que é o trenó Bob, ouço você perguntar? Deixe -me encher você. Eu gosto de pensar nessa tendência de cabelo como um esforço levemente relaxado e baixo do Bob Blunt, o que a torna a tendência perfeita de tentar nesta primavera (até penso em experimentá -lo). Semelhante a um bob brusco, esse corte dará a ilusão de que seu cabelo é um comprimento inteiro, mas isso implica na sua estilista “cortando” as pontas do cabelo para adicionar um pouco de movimento. Não, não é exatamente o mesmo que as camadas, mas essencialmente tem o mesmo efeito, ajudando a adicionar parte dessa textura vivida que conhecemos e todo amamos.

Na minha opinião, é um excelente penteado para tipos de cabelo mais finos que não querem um acabamento super franco, mas também não querem muita superposição. Se parece o seu tipo de coisa, recomendo fortemente que você continue rolando para descobrir alguns dos penteados Bob mais elegantes. Não se esqueça de comprar a modificação do meu produto para ajudá -lo a estilizar sua nova aparência. De nada.

Inspiração para o cabelo de Bob

Um bob cansado associado a uma margem vaporosa? Sabrina Elba está na moda.

Esse corte de cabelo me dá todas as vibrações relaxadas, primavera e verão.

Sim, até Hailey Bieber é fã.

Você vê como esse penteado pode adicionar um movimento sutil ao seu bob? Uma excelente opção para tipos de cabelo mais finos.

Então, tão chique.

Combine seu bob em fatias com uma margem lateral para o final final de licença.

Trancou as pontas do seu bob cortado para dentro para mais de uma aparência polida.

Outro exemplo de como uma margem lateral passa esse penteado no próximo nível.

Um bob fatiado parece tão bem com ondas sutis.

Produtos que você precisa para um bob em fatias

Prova viva Volume seco completo e spray de textura Um spray de textura será tão prático durante o estilo desse visual. A fórmula da prova viva é um dos meus favoritos pessoais.

Uma pomada também é um excelente produto para adicionar movimentos.

Eu acho que esse penteado combina perfeitamente com ondas de praia, para que este spray de sal marinho vai direto na minha cesta.

Curl Creme de ar com falta de peso Se você tiver a sorte de ter ondas naturais, adicione um pouco de condicionador sem enxaguar como este serralheiro para ajudar a definir seu estilo.

Bumble e Bumble Creme de cabelo de textura Este creme e Bumble Buumble é o meu segredo para obter esse visual “vivido”.