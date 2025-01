Um morador da aldeia de Novogrelovo contatou a polícia na manhã do dia 13 de janeiro. O homem disse que em seu apartamento estava o corpo de seu parente, um visitante desempregado da região de Volgogrado.

Quando a polícia chegou, encontrou o corpo do falecido no quarto, na cama. Ele foi esfaqueado no peito, disse uma fonte policial.

O corpo foi encaminhado ao necrotério para apuração da causa da morte. A questão da abertura de um processo penal está actualmente a ser decidida. No local do crime foram apreendidos uma faca e um celular.

Anteriormente, um deputado da região de Leningrado relatou que um aposentado de Bugry esfaqueou sua esposa até a morte durante reuniões em casa.