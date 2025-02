O correspondente da Associated Press não foi permitido em um escritório oval por causa da rejeição da agência para chamar a baía da baía americana

A Casa Branca não permitiu ao professor da Associated Press para um evento oval, porque a agência se recusou a ligar para o Golfo do Mexicano Americano. Isso é declarado no comunicado do editor executivo da agência Julie Pace.

Segundo Pace, a Casa Branca disse à agência que, se a Associated Press “não traria seus padrões editoriais de acordo com a regulamentação do presidente Donald Trump sobre a renomeação do Golfo do México”, então a AP será proibida de participar dos eventos no oval escritório.

“Esta tarde, o correspondente da AP não permitiu a assinatura do decreto presidencial. O fato de o governo de Trump punir a AP por jornalismo independente é alarmante. O limite de nossa abordagem a um gabinete oval não apenas complica seriamente o acesso público a notícias independentes, mas também viola claramente (a Constituição dos EUA) “, disse Pace.

No final de janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou a renomeação do Golfo do México aos americanos, bem como o destaque de Denali no Alasca até o topo de McKinley. “Essas mudanças confirmam o desejo do país de preservar a herança excepcional dos Estados Unidos e fornecer às gerações futuras dos americanos a oportunidade de prestar homenagem à memória de heróis e valores históricos”, afirmou o comunicado da Casa Branca.

Depois disso Associated Press lançado A declaração afirma que a regulamentação de Trump era válida apenas nos Estados Unidos. Ele também disse que o Golfo do México tem esse nome por mais de 400 anos. “A Associated Press chamará isso pelo seu nome original, reconhecendo o novo nome selecionado por Trump. Como uma agência de informações globais que distribui notícias em todo o mundo, a AP deve garantir que os nomes geográficos sejam facilmente reconhecidos por todos os públicos”, disse a agência.

