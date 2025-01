O criador da UP Next Designer compartilha como ele lançou a conta viral

Bem-vindo O Quem o que usa podcast. Considere -o como sua linha direta para criadores, estilistas, especialistas em beleza, editores e sabores dos fabricantes que moldam o mundo da moda e da bela. Assine O Quem o que usa podcast sobre Podcasts da Apple E Spotify .

Desde Albert duvidava Era uma criança, ele era obcecado com a cultura pop. “Eu ainda li Just Jared”, disse Ayal. “Minha mãe sempre teve Pessoas Revista em casa, então sempre o leremos na sexta -feira à noite. “Foi somente quando o momento emblemático de Rihanna chamou a atenção de Ayal que ele começou a desenvolver seu amor pela moda”. Lembro -me do vestido Rihanna Adam Selman, que realmente roubou minha atenção porque eu amava Rihanna “, disse Ayal.

Depois de iniciar sua carreira no PR, Ayal lançou a conta do Instagram agora viral Up Next Designerque destaca designers emergentes, mudando completamente a trajetória de sua carreira. Para o último episódio de O podcast Who What WhatAyal compartilha como ele estreou nas relações públicas, por que decidiu lançar o próximo designer e muito mais.

Para extratos da conversa, role abaixo.

Eu gostaria de ouvir sua história original. Você se lembra de como e quando decidiu entrar na indústria?

Eu estava obcecado com a cultura pop crescendo. Eu sempre li Just Jared. Minha mãe sempre Pessoas Revista em casa, então sempre o leremos na sexta -feira à noite. Lembro -me do vestido Rihanna Adam Selman, que realmente roubou minha atenção porque gostei de Rihanna. Gostei de tudo sobre a cultura pop. Então eu disse a mim mesmo: “O que você sabe? Está doente. O que ela está fazendo?” Tenho a impressão de que é realmente naquela época que meus olhos começaram a se desenvolver para a moda e meu amor pela moda (começou).

Você começou em PR. Conte -me sobre os primeiros dias de sua carreira nesse aspecto e a maneira como você fez o que faz agora.

No ensino médio, eu não era realmente a pessoa mais elegante. Eu realmente não sabia muito. Eu era mais um nerd da cultura pop. Eu realmente gostei de tudo sobre filmes, teatro e música e celebridades. Eu sempre sonhei em trabalhar com celebridades e na cultura pop, e eu realmente não sabia como. Eu estava no 10º ano. Esse cara me contatou e disse: “Ei, Albert, eu quero que você vá pelas minhas redes sociais”. O Instagram acaba de começar.

Eu disse a mim mesmo: “Não faço isso. Quero ser um arquiteto”. (Ele é) como: “Não, Albert. Você sabe muito. Você ainda está nesses lugares agradáveis. Queremos que você direcione nossas mídias sociais e faça com que os influenciadores e assim por diante”. Eu disse a mim mesmo: “Não faço isso. Não vou apenas ver alguém durante uma festa e dar seu relógio a alguém”. É como: “Não, não, você faz isso”. Mas eu disse a mim mesmo: “O que você sabe? Quem se importa? Deixe -me fazer isso. Por que não?” Eu estava apenas fazendo todo mundo. Não houve despesa envolvida. Era como “(eles) lhe enviariam um relógio, (e) eu publicarei”.

Eu sempre quis trabalhar na cultura pop. Eu sempre quis trabalhar com pessoas diferentes que admiro e que respeito. Eu estava no caminho de volta desde a abertura dos Estados Unidos e me sentei ao lado dessa garota chamada Michelle Steinberg, e ela tinha uma empresa de relações públicas. Enviei -lhe um e -mail. Eu disse a mim mesmo: “Ei, eu quero intervir por você”. Acabei intervindo por ela por um ano.

De acordo com as relações públicas, como o próximo designer produziu?

Saí do sprayground depois de quatro anos, mas disse a mim mesmo: “Você sabe o que? Eu sou jovem. Quero ver o que é o outro”. Fui para entrevistas em muitos lugares diferentes. Eu senti como se estivesse qualificado, mesmo se vim do Streetwear e estava indo para uma marca de luxo. Eles ainda não me aceitaram. Eu conheci Nicole Miller. Eu disse a mim mesmo: “Eu entrevisto todas essas sociedades”. Ela diz: “Não, Albert, você lança seus próprios negócios de relações públicas”. Eu digo para mim mesmo: “Você tem certeza? Quero fazer isso quando tiver 30 anos”. Eu consultei. Eu a ajudei. Meu primeiro cliente completo foi essa marca chamada Cross. … Eles ainda não foram lançados e me trouxeram para jogá -los.

Comecei essa próxima conta de designer em dezembro antes do Cavid. Comecei esta conta … onde publicaria esses designers que encontraria. A maneira como eu cresci assinantes a princípio … cada designer que encontrei, se eu não os colocar na mensagem de geração. Queremos lhe dar projetores. “Parecia que eles não receberam muito apoio apenas porque eles realmente não apareceram. Eu disse a mim mesmo:” Não, não, você é incrível. Você vai ser enorme.

