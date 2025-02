O criador dos lendários desenhos animados da Disney, Joe Hale, morreu em um centésimo ano de vida

De acordo com a viúva do artista Beverly, Hale morreu “por razões naturais” em sua casa na Califórnia. O casal ficou juntos por 60 anos.

Hale começou sua carreira na Disney na década de 1950 – com Alice no País das Maravilhas. Além disso – “Peter Pan”, “Lady and the Tramp”, “Sleeping Beauty”, “101 Dalmatian”, “Book of the Jungle”, “Mary Poppins” de 1964 e dezenas de outros projetos clássicos.

O artista recebeu sua indicação para Oscar na categoria “Melhores efeitos visuais” para o fantástico filme de ação do “Black Hole” de 1979. Foi interpretado por Maximilian Shellla e Anthony Perkins.

Em 2008, a Fantasy Hale do National Club Hale deu ao prêmio honorário “Legend of Disney”.