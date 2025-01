O criador e cineasta de Twin Peaks, David Lynch, morre aos 78 anos

O diretor americano David Lynch posa no tapete vermelho antes do 11º Annual Governors Awards no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, EUA, em 27 de outubro de 2019. (Foto de arquivo EPA)

David LynchO cineasta, escritor e artista americano que recebeu indicações ao Oscar de melhor diretor por “Veludo Azul”, “O Homem Elefante” e “Mulholland Drive” e co-criou a inovadora série de televisão “Twin Peaks”, morreu aos 76 anos. a família disse quinta-feira.

“É com profunda tristeza que nós, sua família, anunciamos o falecimento do homem e artista David Lynch”, dizia um comunicado na página de Lynch no Facebook. “Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais conosco. Mas, como ele diria, ‘Fique de olho no donut e não no buraco’”.