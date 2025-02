O filtro de história de um Rajasthan Barmer morreu em um acidente de estrada na Kanpur Express Highway em Uttar Pradesh horas após sua propriedade ilegal em Rs 2 crore congelou, informou a polícia na terça -feira.

De acordo com a informação, o Steator of History Vardharam foi a Gaya em Bihar para um ritual religioso em um carro junto com seus dois amigos. Quando chegaram perto de Balhaur na estrada Kanpur Express, por volta das 7 da manhã de terça -feira, seu carro caiu com um caminhão. Vardharam e seus dois companheiros ficaram gravemente feridos neste incidente. Os três foram levados para o hospital mais próximo de Kanpur, onde Vardharam morreu.

O acidente ocorreu apenas 19 horas depois que a polícia de Barmer congelou o Haveli em Vardharam, um carro de luxo e três ônibus.

Vardharam era um filtro de história da delegacia distrital do distrito de Barmer. Cerca de 10 casos são registrados contra eles, incluindo três casos de NDPs, três agressões e duas da lei de armas. Alega-se que a folha de história Vardharam havia comprado bangalôs, carros de luxo e ônibus para dormir ilegais de contrabando de drogas.

A delegacia local encarregada de Satyaprakash Vishnoi disse que a polícia escreveu uma carta à RTO para tomar medidas em veículos congelados. O RTO tomará medidas para incluir veículos pretos. Depois disso, os veículos não serão vendidos ou transferidos. Segundo Vishnoi, Vardharam foi libertado sob fiança. Mas, não foi encontrado em casa durante a ação policial.

Segundo a polícia, foram coletados os detalhes e documentos de todas as propriedades pertencentes a Vardharam, e a polícia enviou um pedido ao oficial competente e à administração da lei do NDPS em Nova Délhi. Após uma análise exaustiva de todos eles, descobriu -se que Vardharam havia adquirido ilegalmente a propriedade de aproximadamente 2 milhões de rúpias.

Com contribuições de Dinesh Bohra