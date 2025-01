O cronograma é claro… arrastou-o: Delhi HC critica o governo pelo atraso no relatório CAG

O Supremo Tribunal de Delhi criticou na segunda-feira o governo de Delhi por atrasar a resolução dos relatórios do CAG e observou que tem sido “lento para levantar dúvidas”.

A bancada do juiz Sachin Datta questionou a forma como o governo de Delhi lidou com os relatórios do CAG.

“O cronograma está claro; você atrasou para impedir a realização da sessão.” O tribunal comentou ainda mais.

“A demora no envio dos relatórios ao LG e a forma como tratou o assunto levanta questões sobre a sua boa fé”, acrescentou.

O tribunal observou que o governo de Deli deveria ter agido prontamente ao enviar os relatórios ao presidente. O tribunal enfatizou ainda: “Ele deveria ter enviado prontamente os relatórios ao Presidente e iniciado uma discussão na Câmara”.

Em resposta, o governo de Deli questionou como poderiam ser realizadas sessões à medida que as eleições se aproximavam.

O tribunal marcou audiência sobre o assunto para as 14h30 de hoje.

Durante a última audiência, o Secretariado da Assembleia de Deli informou ao Tribunal que a apresentação dos relatórios do CAG sobre a administração da cidade na Assembleia não teria nenhum propósito útil, uma vez que o seu mandato termina em Fevereiro. A apresentação foi feita em resposta a uma petição de sete MLAs do BJP sobre a questão da apresentação de relatórios do CAG na Assembleia.

Anteriormente, o Tribunal Superior de Deli procurou respostas do governo de Deli, do Presidente da Assembleia Legislativa e de outros réus sobre uma petição apresentada pelos MLAs do BJP. A petição solicitava a convocação de uma sessão especial da Assembleia para apresentar 14 relatórios do CAG.

O Governo de Deli informou ao Tribunal que os 14 relatórios foram enviados ao Presidente da Câmara.

Vijender Gupta, advogado dos MLAs do BJP, argumentou que, como membro da Câmara, tinha o direito de receber e debater os relatórios. Ele instou o Tribunal a ordenar ao Presidente da Câmara que convocasse uma sessão especial. No entanto, o Tribunal observou que não poderia emitir uma ordem imediata ao Presidente e afirmou que seria necessário ouvir ambas as partes antes que uma decisão pudesse ser tomada.

O governo de Deli opôs-se à petição, qualificando-a de motivação política e indicou a sua intenção de apresentar uma contra-declaração. O advogado de Gupta respondeu que a questão não era política, mas sim garantir a responsabilização do governo, e sublinhou que a questão deveria ser resolvida antes dos anúncios eleitorais.

