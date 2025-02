O crossover Hongqi HS7 e a Minivan HQ9 estão prontos para começar a vender na Rússia

O Crossover HS7 e a Minivan HQ9 estão disponíveis para compra no primeiro semestre de 2025.

OTTS é uma aprovação do tipo de veículo. Com este certificado, você pode importar carros para o território da Rússia com o recebimento subsequente de passaportes técnicos. Agora, o Hongqi está pronto para o início completo da venda de dois novos modelos em nosso país.

Hongqi HS7 é um crossover com sete SATAR com um layout de 2+3+2. Sob o capô, há um motor com dois litros com capacidade de 245 hp. Agregado por uma velocidade de oito “automática”. A unidade pode, se desejar, ser e completar.

Hongqi HQ9 é um microônibus sete -pocket. Dois assentos do capitão traseiro têm dezesseis ajustes. Acima deles, há uma escotilha panorâmica. É alimentado pelo motor com um volume de dois litros com um gerador de partida de 48 volts. A caixa de engrenagens é automaticamente oito velocidades. A energia do motor é de 245 hp.

Antes, RG escreveu que Hongqi pegou os resultados das vendas de carros na Rússia em 2024.