O custo do estacionamento em São Petersburgo pode se desenvolver em locais de grande prazo

Na capital do norte, eles consideram a possibilidade de aumentar o custo do estacionamento pago em áreas com ruas altas. Isso foi anunciado pelo vice-presidente do comitê de transporte Mikhail Kazakov, na estação de rádio russa.

Segundo ele, os preços atuais não permitem descarregar efetivamente as estradas e criar condições confortáveis ​​para os residentes locais com licenças de estacionamento. Nesse sentido, é considerada a introdução de uma taxa diferenciada – o custo do estacionamento será maior em locais com o tráfego mais intenso.

O funcionário também explicou que os preços atuais não podem lidar com a regulamentação dos fluxos de transporte. Ao mesmo tempo, a taxa máxima de estacionamento estabelecida na cidade é de quase 400 rublos por hora, mas atualmente não é aplicada.

A decisão de introduzir novos preços ainda não foi tomada;

Antes, escrevemos esse estacionamento pago nos estábulos vencidos como de costume. O custo de uma hora para colocar um carro é de 150 rublos.