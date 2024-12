O custo do projeto avançado da aeronave de combate leve Mark 2 pode aumentar devido ao provável aumento do preço do motor

À medida que o governo aborda o atraso no projeto do caça LCA Mark 1A, o preço do negócio para o motor LCA Mark-2 provavelmente aumentará, aumentando o custo total do projeto, disseram fontes do Ministério da Defesa na segunda-feira.

O acordo está sendo negociado pela Hindustan Aeronautics Limited (HAL) e pela GE, com sede nos EUA, para fornecer motores GE-414 para a aeronave LCA Mark-2, já que o preço do acordo aumentará agora devido ao aumento de custos, disseram fontes ao India Today.

Todos os programas de caças indígenas estão enfrentando atrasos, principalmente devido a problemas de motor.

A Índia planeja comprar cerca de 200 LCA Mark 1As, juntamente com o mesmo número de LCA Mark 2 e aeronaves de combate médio avançadas nos próximos 15 anos.

As variantes Tejas Mark-1 e Mark-1A são equipadas com motores GE-F404 disponíveis comercialmente, adquiridos nos EUA. A Força Aérea, no passado recente, expressou repetidamente a sua insatisfação com o ritmo atual do programa LCA Mark-1A. 1A. A entrega da primeira aeronave do pedido existente estava prevista para 31 de março de 2024.

A GE Aerospace, fabricante dos motores a jato F404, citou no início deste ano problemas na cadeia de abastecimento como a principal razão para o atraso no fornecimento dos motores para a Índia.

Os motores da série F404 são necessários para produzir as 83 aeronaves Tejas Mark-1A encomendadas pelo governo sob um contrato no valor de Rs 48.000 crore assinado em fevereiro de 2021. A HAL supostamente garantiu à Força Aérea que entregará 16 aeronaves LCA Mark-1A durante 2024. -25 ano financeiro e entrega completa de todas as 83 aeronaves até 2029.

Espera-se que a aeronave de combate médio avançado de quinta geração entre em produção em 2035, acrescentaram as fontes.

O LCA Mark 2 será uma versão atualizada do atual caça LCA Tejas. Espera-se que o Tejas Mark 2 seja uma aeronave mais pesada e avançada, com capacidades aprimoradas de combate local.