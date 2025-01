O ‘czar da fronteira’ de Donald Trump, Tom Homan, propõe uma ‘linha direta’ para denunciar imigrantes ilegais, gerando debate

Tom Homan, que foi nomeado “czar da fronteira” pela próxima administração do presidente eleito Donald Trump, revelou que a equipa de transição está a considerar lançar uma linha direta para os americanos denunciarem imigrantes ilegais suspeitos de cometer crimes.

Homan, numa entrevista recente à NBC News, enfatizou a necessidade de um sistema que permita aos cidadãos ajudar a resolver questões como o tráfico de crianças e o trabalho forçado.

“Quero um lugar onde os cidadãos americanos possam ligar e denunciar”, disse Homan. “Precisamos cuidar do povo americano. Precisamos de garantir que dispõem de meios para ajudar a denunciar os traficantes de crianças e os traficantes de trabalho forçado. “Queremos dar-lhes a oportunidade de fazer parte da solução.”

Embora a proposta de Homan tenha gerado atenção, é importante notar que a Immigration and Customs Enforcement (ICE) tem operado uma linha de denúncias semelhante há mais de duas décadas e supostamente recebeu uma média de 15.000 chamadas por mês. A linha direta do ICE coleta dicas sobre imigração ilegal, bem como outras violações legais, como contrabando de drogas e fraude de documentos.

No entanto, a equipa de transição de Trump não forneceu informações adicionais sobre como a nova linha direta seria diferente do sistema existente do ICE.

Alguns defensores de políticas de imigração mais rigorosas argumentam que a criação de uma linha direta focada especificamente na imigração ilegal poderia ajudar a aumentar a sensibilização do público. Mark Krikorian, diretor executivo do Centro de Estudos de Imigração, que defende a redução da imigração, apoiou a ideia. “Parece que não só vale a pena tentar, mas também é uma mensagem importante a ser enviada”, disse Krikorian ao USA Today.

Krikorian acrescentou: “Parte do objetivo é deixar claro aos estrangeiros ilegais que eles não são intocáveis. “Acho que é uma mensagem importante a ser enviada, mesmo que eles recebam apenas alguns leads utilizáveis.”

Embora a proposta tenha obtido o apoio de alguns cépticos em matéria de imigração, também suscitou reações negativas por parte dos defensores dos direitos dos imigrantes. Os críticos argumentam que uma tal linha direta poderia exacerbar o perfil racial e a discriminação, com o potencial de encorajar os cidadãos a denunciar os seus vizinhos com base no seu estatuto de imigração percebido.

Anabel Mendoza, porta-voz da organização de direitos dos imigrantes United We Dream, condenou a proposta. Mendoza foi informado pelo USA Today: “Em última análise, o que ele está dizendo é que deseja que o americano médio se volte contra o seu vizinho”.

Tom Wong, diretor do Centro de Política de Imigração dos EUA na Universidade da Califórnia, em San Diego, ecoou essas preocupações, de acordo com a reportagem, fazendo comparações com os grupos de milícias Minutemen que patrulhavam a fronteira sul. Wong alertou que tal linha direta poderia encorajar grupos de vigilantes e marginalizar ainda mais as comunidades indocumentadas.

“Esta linha direta colocará os cidadãos contra os imigrantes, encorajará grupos de vigilantes e servirá como uma receita para o perfilamento racial e maior discriminação”, disse Wong. “As comunidades indocumentadas também serão empurradas para as sombras”.

À medida que o debate continua, o futuro da linha direta proposta permanece incerto, com preocupações sobre as suas potenciais implicações sociais e jurídicas dominando a conversa.