Uma ação destinada a aumentar a responsabilidade dos Daguestão pelo seu comportamento fora da república ocorreu no aeroporto de Uytash.

O evento intitulado “Cada Daguestão é a face da nossa república” foi organizado pelo Ministério da Juventude da República do Daguestão em colaboração com a administração do aeroporto internacional nomeado em homenagem ao duplo herói da União Soviética, Amet-Khan Sultan.

Como parte da campanha, os passageiros receberam livretos do “Código de Honra” contendo padrões éticos e regras de conduta para o Daguestão em outras regiões, bem como os princípios de tratamento respeitoso de idosos e jovens.

O objetivo da ação é lembrar aos moradores da república que seu comportamento molda a imagem de todo o Daguestão.