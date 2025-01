O defesa montenegrino Nikola Kumburovic deixou o Novorossiysk FC Chernomorets

O defesa Nikola Kumburovich e o FC Chernomorets terminaram a sua relação laboral. O contrato entre o montenegrino de 25 anos e o clube Novorossiysk foi rescindido por mútuo acordo.

A assessoria de imprensa do Chernomorets informou no dia 21 de janeiro que o atleta começou a jogar pelo time no verão de 2023. Nesse período, o zagueiro disputou 30 partidas com a camisa azul e branca.

O clube de futebol agradeceu ao defesa pelo seu trabalho. Desejamos sucesso profissional ao legionário.

Anteriormente, MK on Kuban escreveu que o zagueiro Vladislav Kirilenko deixou Chernomorets.