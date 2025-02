Omaha, Neb. (AP) – O Departamento de Agricultura está lutando para contratar vários trabalhadores envolvidos na resposta do governo a A gripe de aviar em andamento quebrou Isso devastou as fazendas de ovos e aves nos últimos três anos.

Os trabalhadores estavam entre os milhares de funcionários federais eliminados sobre as recomendações do bilionário Elon Almizcle O Departamento de Eficiência do Governo que está trabalhando para cumprir a promessa de Trump de racionalizar e remodelar o governo federal.

O representante republicano Don Bacon disse que o governo deve ter mais cuidado com a maneira como ele realiza os cortes.

“Enquanto o presidente Trump está cumprindo sua promessa de esclarecer o desperdício, a fraude e o abuso do governo, os cães precisam medir duas vezes e cortar uma vez. As decisões de redução de tamanho devem ser adaptadas à medida para preservar missões críticas ”, disse Bacon, que representa um distrito de swing em Nebraska.

O surto de gripe aviária causou o abate de aproximadamente 160 milhões de pássaros para ajudar a controlar o vírus desde o início do surto em 2022. A maioria dos pássaros assassinados eram galinhas do conjunto de ovos, de modo que ele levou os preços dos ovos até um registro de US $ 4,95 por dúzia em média. O governo federal gastou quase US $ 2 bilhões na resposta, incluindo quase US $ 1,2 bilhão em pagamentos aos agricultores para compensá -los por seus pássaros perdidos.

Um porta -voz do USDA disse que o departamento “continua priorizando a resposta à influenza aviária altamente patogênica (HPAI)” e vários trabalhos importantes, como veterinários, técnicos de saúde animal e outros funcionários de resposta a emergências envolvidos no esforço, foram protegidos dos cortes. Mas alguns funcionários do Serviço de Inspeção de Saúde de Animais e Plantas do USDA foram eliminados.

“Embora várias posições de Aphis tenham sido notificadas que apoiaram o HPAI de seus finais durante o fim de semana, estamos trabalhando para corrigir rapidamente a situação e encerrar essas cartas”, disse o porta -voz do departamento.

A Political e a NBC News relataram que os trabalhos eliminados faziam parte de um escritório que ajuda a ver a rede nacional de laboratório na qual o USDA é baseado para confirmar casos de gripe aviária e outras doenças animais. Não ficou claro imediatamente quantos trabalhadores o departamento poderia estar tentando contratar novamente e se algum deles trabalhasse no laboratório principal do USDA em Ames, Iowa.

Autoridades do governo Trump disseram nesta semana que o USDA poderia mudar Sua abordagem Para o surto de gripe aviária, de modo que talvez todos os rebanhos não precisem ser sacrificados quando a doença é encontrada, mas ainda não ofereceu muitos detalhes de seu plano.

