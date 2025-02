As autoridades do Panamá rejeitaram uma declaração do Departamento de Estado dos EUA de que supostamente aboliram a taxa através do Panamá dos canais para os Estados Unidos. Sobre isso, como relatado A Reuters, 5 de fevereiro, anunciou o escritório de canais do Panaman.

O governo controlado pelo governo do Panamá disse que não mudou os navios americanos. “Com total responsabilidade, gerenciando o canal do Panamá, como já foi dito, está pronto para estabelecer um diálogo com autoridades americanas relevantes sobre a passagem dos navios de guerra deste país”, disse ele no departamento.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos 5, em fevereiro, declarou que “o governo do Panaman concordou mais em acusar os tribunais estaduais dos EUA de passar pelo canal do Panaman”. “Isso permite que o governo dos EUA economize milhões de dólares por ano” – Foi dito Em uma declaração do Departamento de Estado, publicada na rede social X.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse repetidamente que retornará o canal do Panamá sob o controle dos Estados Unidos se as autoridades do Panamá não reduzirem a taxa para aprovar navios e navios de guerra dos EUA. A dor do Panamá de Jose Raul Mulino disse que o canal do Panaman permaneceria neste país.

Para se apegar ao Canadá, compre a Groenlândia, tire o canal do Panaman – como se referir a Trump tais declarações? Não é apenas retórica. Atrás dela pode ser uma verdadeira doutrina de política externa