‘O Departamento de Justiça foi politizado como nunca antes’: Trump ordena a eliminação dos advogados dos EUA de ‘Era Biden’ | Notícias do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça -feira sua decisão de encerrar todos os advogados restantes da “Era Biden”, citando a “politização” do Departamento de Justiça nos últimos quatro anos.

Trump enfatizou a necessidade de “limpar a casa” e restaurar a confiança no sistema de justiça, afirmando que um sistema justo de justiça é essencial para a “era de ouro” dos Estados Unidos prosperar.

Ele também disse que essa ação marcaria o início de uma nova era de equidade e integridade no sistema jurídico dos Estados Unidos.

Compartilhando uma publicação sobre a plataforma de rede social da verdade, Trump disse: “Nos últimos quatro anos, o Departamento de Justiça foi politizado como nunca antes. Portanto, instruí o término de todos os advogados restantes da ‘era’ Biden Biden ‘Deve “limpar a casa” imediatamente e restaurar a confiança.

Enquanto isso, o melhor promotor criminal de Washington, DC, o escritório do promotor dos Estados Unidos, Denise Cheung, renunciou na terça -feira depois de rejeitar um pedido de seus superiores designados por Trump para abrir uma investigação do grande júri que ele via como prematuro, de acordo com Para várias pessoas familiarizadas com o assunto, informou a CNN.

A direção de Emil Bove, o procurador -geral interino anexado, e foi dirigido a Ed Martin, a quem o presidente Donald Trump nomeou para se tornar o promotor permanente dos Estados Unidos para a DC.

Cheung, um funcionário do Departamento de Justiça de Long Data, foi solicitado a supervisionar uma investigação sobre uma decisão de financiamento tomada pela Agência de Proteção Ambiental durante o governo Biden, com o objetivo de usar o DOJ poderes para congelar os fundos.

“Ontem, eles me pediram para revisar a documentação fornecida pelo Gabinete do Vice -Procurador Geral para abrir uma investigação criminal sobre se um contrato havia sido concedido ilegalmente por uma agência executiva antes da mudança na administração e emitir citações do Grande júri de de acordo com isso.