O Departamento de Saúde de Tamil Nadu monitora casos de HMPV, não há necessidade de pânico generalizado, diz o Ministro da Saúde, Ma Subramanian – Tamil Nadu News

O Ministro da Saúde de Tamil Nadu, Ma Subramanian, procurou acalmar as preocupações públicas sobre a recente detecção do Metapneumovírus Humano (HMPV) no estado, enfatizando que não há necessidade de pânico. O estado relatou dois casos de infecção por HMPV, um em Chennai e outro em Salem, e ambos os pacientes estavam em condição estável.

As duas pessoas, um paciente com câncer de 64 anos de Salem e um paciente com câncer de 45 anos de Chennai, estão sendo monitoradas de perto pelas autoridades de saúde. O Ministro Subramanian garantiu que ambos os pacientes estão a recuperar bem e não há motivo imediato para alarme.

“O HMPV não é um vírus novo”, disse Subramanian, enfatizando que foi identificado pela primeira vez em 2001. O vírus, que causa principalmente infecções respiratórias, manifesta-se de forma semelhante à constipação comum. Embora possa afetar pessoas com sistema imunológico comprometido, incluindo idosos e pessoas com doenças pré-existentes, a virulência geral do vírus permanece baixa.

Subramanian também instou o público a seguir medidas básicas de precaução, como usar máscaras em áreas lotadas e manter o distanciamento social, especialmente para aqueles que apresentam sintomas de doenças respiratórias. “Isto é um aviso, não um mandato”, acrescentou, sublinhando que a situação não justifica o pânico generalizado.

A secretária de Saúde, Supriya Sahu, confirmou que o governo de Tamil Nadu está em contato constante com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar da União, que também reiteraram que o HMPV é um vírus antigo em circulação. Os especialistas aconselharam os governos estaduais a dissipar mitos e evitar pânico desnecessário em relação ao vírus.

A secretaria de saúde monitora ativamente os dois casos notificados, com foco na vigilância nos aeroportos internacionais do estado. “Não há necessidade de testes generalizados ou pânico. Estamos tomando todas as precauções necessárias”, disse Sahu.

Subramanian ecoou este sentimento, explicando que embora o vírus possa sofrer um ligeiro aumento durante os meses de inverno, a situação atual está sob controle. “O ministro-chefe está monitorando de perto a situação e estamos em contato com especialistas”, acrescentou.

A Ministra da Saúde lembrou ainda ao público que estes vírus respiratórios fazem parte da história da humanidade há séculos e que é sempre aconselhável manter práticas básicas de higiene como a lavagem das mãos.