O deporte indiano de nós trouxe de volta a Amritsar relata o horror, diz Turbant jogado em lixo, torturado no acampamento da prisão

Jatinder Singh, que estava entre os 112 imigrantes indianos deportados dos Estados Unidos para Amritsar no domingo, narrou sua terrível experiência sobre sua estadia de duas semanas em um campo de detenção lá, dizendo que ele foi torturado e não recebeu comida adequada. Ele afirmou que o Exército dos EUA

turbante (dar) no depósito de lixo depois de forçá -lo a tirá -lo.

Singh, 23 anos, disse que queria se estabelecer no exterior com um emprego para manter sua família devido à falta de oportunidades de emprego em Amritsar. Ele também afirmou que estava em Griletes por cerca de 36 horas no avião militar dos EUA, que o levou a ele e 111 índios não documentados de volta a Amritsar na noite de domingo.

“Fui enviado para um campo de detenção por duas semanas depois que eles me pegaram entrando na fronteira americana em 27 de novembro do ano passado. Saí de casa em 12 de setembro do ano passado. No campo de detenção, eles me eliminaram meu turbante, apesar do meu objeção.

Ele afirmou que o exército dos EUA. “Eu não tinha comida adequada lá. Eles apenas me deram apenas as batatas fritas e o suco de Frooti duas vezes por dia”, disse ele.

Jatinder Singh disse que entrou em contato com um agente em novembro de 2024 por seus amigos e pagou 50 lakh de Rs depois que ele foi prometido a levá -lo aos Estados Unidos. “Minha família vendeu toda a terra que tinham (1,3 acres) e deu a ele 22 lakh de Rs de antecedência. Também vendi as joalherias das minhas duas irmãs casadas e paguei o valor restante ao agente”, disse ele.

Ele também disse que o agente lhe disse que entraria nos Estados Unidos pela primeira vez, cobrindo as selvas do Panamá por três dias e se dirigindo a um avião para o México, de onde entraria na fronteira dos Estados Unidos a partir de Tijuana.

Quando perguntado se ele não sabia que realizar uma viagem arriscada aos Estados Unidos levaria à deportação, Jatinder Singh disse: “O agente disse que não haveria problemas. Ele disse que tinha a experiência de garantir que os imigrantes ilegais atravessassem a fronteira com a fronteira com certeza sem ficar preso.

Ele enfatizou que as selvas do Panamá eram muito densas e que viu os corpos de imigrantes ilegais, que ele disse, era uma visão “deprimente” de ver.

“O agente me enganou e fugiu no meio do caminho. Ele me levou por três dias para atravessar as selvas do Panamá. Quando finalmente atravessei a fronteira dos EUA, a polícia da fronteira me pegou e me manteve em um campo de detenção onde fui torturado”, disse ele .

Jatinder Singh disse que o manteve em grilhas no avião militar dos EUA e disse que homens e crianças não estavam restritos durante o voo de 36 horas.

“Minhas mãos estavam algemadas e amarradas nas pernas. Enfrentamos problemas relacionados à comida e acesso ao banho no exterior.

As preocupações com o tratamento de imigrantes indianos deportados se intensificaram no início deste mês após um avião da Força Aérea dos EUA. Alguns dos que estavam a bordo disseram que estavam restritos a esposas nos pulsos e tornozelos durante a duração do voo. E eles foram libertados apenas depois de chegarem na Índia.

Mais de 300 imigrantes indianos ilegais deportados de nós para a Índia

Dos 112 deportados que desembarcaram no aeroporto de Amritsar no domingo, 44 ​​eram de Haryana, 33 de Gujarat, 31 de Punjab, dois de Uttar Pradesh e um de Uttarakhand e Himachal Pradesh.

Na noite de sábado, um segundo avião militar americano que transportou 116 imigrantes ilegais indianos desembarcaram no aeroporto de Amritsar, com homens entre os deportados que alegaram que estavam nas algemas durante todo o voo e o jovem Sij estava supostamente, o que atraiu a condenação dos shiromani Comitê de Gurdwara Parbandhak (SGPC).

Desses 116 deportados, 65 eram de Punjab, 33 de Haryana, oito de Gujarat, dois de Uttar Pradesh, Goa, Maharashtra e Rajasthan e um de Himachal Pradesh e Jammu e Caxemira.

Os Estados Unidos deportaram um total de 332 imigrantes indianos ilegais nos três vôos até agora.