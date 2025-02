Por exemplo, os muscovitas poderão ir para o TVER muito mais rápido – em vez de 6 minutos na estrada por 1 hora, os passageiros do VSM passarão apenas 39 minutos. Lá você pode visitar o Palácio Imperial de Tver, onde a família imperial descansou enquanto viajava de São Petersburgo para Moscou, bem como uma fonte sagrada para Savvivievo, que apareceu no século XIV. E em Tver, os bolos mais deliciosos são assados ​​de acordo com as antigas receitas russas.

De Tver, é possível chegar a Veliky Novgorod em apenas 1 hora e 7 minutos, em vez de 3 horas, 20 minutos. Vale a pena visitar a Catedral de Sofia – o centro espiritual da República de Novgorod, o Kremlin – um monumento da arquitetura de significado federal, bem como Rurikovo – um monumento arqueológico para o século IX e a primeira casa de Prince Rurik.

De São Petersburgo a Veliky Novgorod, é possível chegar em apenas 29 minutos. Agora, o tempo é mais de três horas na estrada. A rota completa de Moscou a São Petersburgo pode ser superada em apenas 2 horas por 15 minutos.

De acordo com o vice -prefeito de Moscou sobre Transporte, Maxim Liksutov, VSM -1 “Moscou – São Petersburgo” conectará seis tópicos da Rússia, onde mais de 40 milhões de pessoas vivem – 30 % da população do país.

“A construção da primeira rodovia em alta velocidade é uma das tarefas importantes do Programa de Desenvolvimento de Transportes até 2030, que implementamos sob a liderança do prefeito de Moscou Sergei Sobyanin”, disse ele. “A estrada passará por essas regiões turísticas. Como as regiões de Novgorod e Tver.