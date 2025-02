O deputado Basavaraj Bommai instam o Karnataka BJP Unity, chama a infeliz luta interna – Karnataka News

O ex -primeiro -ministro de Karnataka e o vice do BJP, Basavaraj Bommai, expressou sua decepção por diferenças internas dentro do partido, chamando -as de “infelizes” em um momento em que o governo do Congresso no Estado está falhando em todas as frentes.

Bommai criticou o governo liderado pelo Congresso, afirmando que pessoas comuns, agricultores e mulheres enfrentam dificuldades, enquanto casos de violência e suicídios estão aumentando. “O partido de Bharatiya Janata (BJP), que deve estar lutando contra essas questões, participar de conflitos internos é muito infeliz”, disse ele.

Enfatizando a necessidade de unidade, Bommai disse que a decisão do alto comando do partido é final e deixou claro que ela não suporta o faccionismo. “Sou um dos muitos líderes que sinceramente me esforçam para unir todos. Ambas as partes devem ser pacientes e, sob a orientação do ex -primeiro -ministro do BS Yediyurappa e de outros líderes de alto nível, o BJP do Karnataka deve sentar e resolver problemas por meio de discussões. Se isso não acontecer, todos devemos cumprir a decisão do alto comando ”, afirmou.

Ele expressou a confiança de que a liderança superior em breve se concentraria nos desenvolvimentos políticos de Karnataka, consultaria os principais líderes e tomaria uma decisão apropriada. “Sob a liderança do primeiro -ministro Narendra Modi, o partido está entregando governança eficaz em todo o país”, disse Bommai.

O presidente do Karnataka BJP para Vijayendra, recebeu as sugestões de Bommai, mas também pediu aos líderes superiores a intervir e evitar ataques diretos contra Yediyurappa. “Agradeço as sugestões dadas por Bommai. Ao mesmo tempo, peço aos líderes superiores que parem aqueles que estão atacando e insultando diretamente Yediyurappa ”, disse ele.

Ao ir para a luta interna em andamento dentro da parte, Vijayendra declarou que havia solicitado o alto comando para intervir e resolver o assunto. “Solicitei o alto comando para encerrar isso. Esse problema será resolvido em 8 a 10 dias ”, afirmou.