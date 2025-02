O deputado Bundestag Stefan Gelbhara é acusado de assédio. Ele foi forçado a se retirar da escolha. Um mês depois, acabou que a vítima principal não existe

Um membro do Partido Verde é acusado de violência sexualizada antes de escolher um Bundestag

O advogado de Berlim, de 48 anos, Stefan Gelbhar, entrou em um partido verde há 25 anos. É creditado com uma asa moderada. Em 2017, Gelbhar foi eleito deputado Bundestag e deveria ser eleito em fevereiro de 2025, mas foi acusado de violência sexualizada.

Em dezembro, em dois dias, 18 queixas foram recebidas em Gelbhara, Ele escreve Die Zeit. Segundo o jornal, muitos deles eram anônimos. Três cartas causaram os mais altos cuidados; Um disse que Gelbhar derrubou sua esposa de seus pés e a atacou; No segundo – que ele perseguiu uma mulher antes do trem da cidade e abusou; No terceiro – que ele agarrou a cabeça de sua esposa e a beijou à sua vontade.

Dessas três letras, apenas uma coisa é assinada – quem relatou o beijo. Foi baseado no testemunho de uma certa “Anna K.”, dias sob juramento. O escritório do Green Office disse a Gelbhari sobre as queixas, mas não revelou sua essência, referindo -se à confidencialidade. De acordo com a substituição, sem conhecer a essência da reivindicação, ele não podia se justificar. Ele também afirmou que os representantes do partido o pressionaram, exigindo que ele retirou sua candidatura das próximas eleições para Bundestag. Gelbhar obedeceu – apesar de negar todas as acusações.

Quando a história acabou na mídia, acabou que as principais acusações contra Gelbhare foram apresentadas sob um estranho

30 de dezembro Helbhara disse O padre de televisão alemão da RBB, citou especificamente o testemunho de “Anna K.”. Após este relatório, escândalo em torno do deputado tornou-se público; Ele continuou insistindo em sua inocência. Gelbhar Eu prestei atenção Ninguém apresentou uma queixa criminal contra ele e disse que queria desacreditá -lo.

Em meados de janeiro, Tagesspiegel suspeito Na personalidade “Anna K.”. Foi demonstrado que ela não está registrada no endereço declarado em seu testemunho, e os habitantes de mulheres com esse nome não sabem. Esse nome não estava nas listas do Partido Verde, embora a suposta vítima alegasse ter conhecido Gelbhar nas partes.

Tagesspiegel enviou uma solicitação RBB. 19 de janeiro Eu pedi desculpas E materiais excluídos em Gelbhari. A RBB disse que seus jornalistas não podiam se encontrar pessoalmente com Anna K., cujo testemunho era a chave para relatar ou ver seu cartão pessoal. “Ele é suspeito de acusar o político verde com um nome estranho”, afirmou o comunicado da RBB.

Reclamações de dúvida na fábrica sobre o segundo representante verde de Berlim

Quase ao mesmo tempo com um pedido de desculpas da RBB, um Shirin, de 27 anos, que como Ele escreve Der Spiegel, foi considerado um representante proeminente da ala esquerda do partido. Ela era a líder da facção verde no Conselho do Condado de Berlim de Mitte, foi contratada nos tópicos do feminismo e desistiu. Press supõe que o creme fez um apelo “Anna K.” – e talvez outras queixas sobre Gelbhar.

Por Informação Die Zeit, em dezembro – alguns dias antes das queixas receber o Partido do Ombudsman, – em uma reunião de ala de elevador verde, que conversou com mulheres que supostamente declararam o assédio de Gelbhar, e eles permitiram que ela falasse de seu nome de seu nome .

Depois de deixar a festa, a cruz “verde” se recusou a comentar, dizendo apenas para “entender” o “acusado” e não quer prejudicar os estranhos ou vítimas de violência sexualizada. Gelbhar apresentou leis sobre ela (assim como a RBB). Além disso, para ela em perigo As acusações criminais de difamação e insulto se sua culpa foi confirmada na fábrica de denúncias no deputado.

Ainda há dúvidas contra Gelbhar. Sua culpa não está provada – mas ele considera sua carreira em Bundestag.

Mídia SuspeitoQue acusações contra Gelbhare podem ser uma intriga política. Andreas Audrech, chefe de Robert Khabek, chefe do líder da estufa, venceu com sua decisão da eleição, Robert Khabek, chefe do líder Green Habche: em vez disso, ele estava na segunda linha da lista de candidatos a Bundestag Gelbhar. O próprio Audrech disse que não estava relacionado à fábrica de acusações.

Geralmente, para o partido, os jornalistas se convergem, esse é um golpe sensível às pesquisas. “No caso Gelbhare, dois princípios básicos (” verde “) são confrontados pelo pedido de proteção da regra da lei e pela percepção de si mesma como um partido feminista, que em primeiro lugar define os interesses das vítimas da violência , ” -” Ele escreve Die Zeit. Líder “verde” Robert Hatek Ele enfatizouQue as acusações de fábrica contra Gelbhare prejudicaram muito não apenas ele, mas também para muitas mulheres que realmente sofreram assédio.

A classificação “verde” nos últimos anos e está caindo constantemente, e agora não atinge 14%. O escândalo pode reduzi -lo ainda mais – o que não está mais concluído. O partido iniciou uma investigação de seus próprios erros e as queixas restantes sobre Gelbhar: Segundo Green, sete supostas vítimas continuam insistindo em suas acusações; A personalidade deles agora está tentando verificar. “Não estou familiarizado com nenhuma dessas (mensagens) e não sei se as pessoas reais estão por trás delas”, disse Gelbhar.

Não importa como termine, e ele próprio, e Jornalistas Acredita -se que sua carreira no Bundestag tenha terminado. De acordo com Gelbhari, o que aconteceu deixou uma “cicatriz profunda”: ele perdeu sete quilos de peso, ele não pode comer, toma comprimidos da úlcera no estômago e sedativo. “A palavra de uma pessoa contra a palavra de outra é suficiente no tribunal, mas não na política. Eu rapidamente percebi que teria que provar minha inocência. <...> E, no entanto, isso é uma loucura: na Alemanha, a falha deve ser comprovada, não o contrário ” – – – Falando Ele.