O deputado de Maharashtra, CM Eknath Shinde, recebe ameaça de morte; O email alerta de voar seu carro

O vice -ministro de Maharashtra, primeiro -ministro Eknath Shinde, recebeu uma ameaça de morte por e -mail na quinta -feira, 20 de fevereiro. O e -mail ameaçou pilotar o carro do líder de Shiv Sena. As delegacias de Goregaon e JJ Marg, juntamente com o Mantalaya (Secretário de Estado), também receberam as mensagens ameaçadoras.